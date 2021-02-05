«Игры разума»: как чипирование может изменить повседневную жизнь россиян

На этой неделе изобретатель Илон Маск поделился необычным достижением своей компании Neuralink - ученым удалось вживить в мозг обезьяны чип управления. С его помощью животное якобы обрело способность играть в видеоигры силой мысли. В ближайший месяц изобретатель пообещал показать видео с результатами эксперимента.

«Мы работаем с университетом Калифорнии, отслеживаем каждое действие обезьяны. И результаты очень позитивные. Обезьяна сейчас может контролировать компьютер своим мозгом», - заявил Маск.

И это не первые «игры разума». В прошлом году с помощью чипа мозг свиньи по имени Гертруда подключили к компьютеру и контролировали ее нервную систему.

Но сегодня чипируют не только животных, но и людей, причем добровольно. В мире стали набирать популярность «чипы-ключи» - они вживляются в руку и заменяют, например, проездной на метро. При этом процесс вживления достаточно прост - устройство размером с рисовое зерно вводят с помощью шприца.

«Я хотел полностью избавиться от ключей в моей жизни. Чип не мешает ни штангу тягать, ни боксом заниматься. Во время процедуры под кожу вводится игла и оставляет там чип. К вечеру рана заживает, через неделю обрастает кожей», - рассказал «чипированный» Александр Жужков.

В будущем чипы позволят решать гораздо более серьезные проблемы, чем закрытые двери. Компания Илона Маска работает именно в этом направлении - стремятся излечить болезни Альцгеймера, Паркинсона, параличи. Людям без конечностей чипы позволят управлять бионическими протезами, а ослепший сможет различать силуэты и цвета.

Для этого в мозг вживляют сверхтонкие электроды, которые способны не только обеспечивать беспроводную связь, но и стимулировать определенные участки мозга.

«Электроды локально регистрируют активность клеток мозга. Это позволит расшифровывать прямо и детально, узнать, что происходит в мозге человека в реальный момент», - считает нейробиолог в Сколковском институте науки и технологий Филипп Хайтович.

Похожие методы в медицине используют уже давно, врачи называют это имплантацией или нейростимуляцией - самый известный имплант в теле это кардиостимулятор, который уже давно никого не пугает.

«Если у человека есть тяжелая боль, которая мучает его, например фантомная боль, боль после травмы или операции, то мы получаем возможность контролировать ее», - сообщил нейрохирург Алексей Кащеев.

Контролю поддаются и сами чипы - причем, по мнению специалистов, это может обернуться во вред человечеству. Взломать можно все - и даже устройства в теле человека. Данные можно перехватить или перенастроить интерфейс во вред пользователю. Да и не каждая нервная система примет в себя инородный объект. Заменят ли чипы ключи, проездные, смогут ли за нас думать или любить? Кто-то для себя уже ответил на этот вопрос.