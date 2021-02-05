Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Сербии
Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована более чем в 15 странах.
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Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Сербии.
«Минздрав Сербии зарегистрировал вакцину "Спутник V"», - говорится в сообщении в Twitter производителя вакцины.
Ранее научная комиссия при министерстве здравоохранения Ливана одобрила использование вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Отмечается, что регистрация прошла в рамках чрезвычайного разрешения.