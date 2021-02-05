В стране и мире Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Сербии Ирина Киселенко Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована более чем в 15 странах. © Фото: Luis Lima Jr Keystone Press Agency Global Look Press Читайте нас на: Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Сербии. «Минздрав Сербии зарегистрировал вакцину "Спутник V"», - говорится в сообщении в Twitter производителя вакцины. Ранее научная комиссия при министерстве здравоохранения Ливана одобрила использование вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Отмечается, что регистрация прошла в рамках чрезвычайного разрешения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика