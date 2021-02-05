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ФАС оштрафовала картель, удерживавший цены на ГСМ

Алексей Курильченко
21:44 05.02.2021
Действия компаний могло повлиять на тарифы для населения.
ФАС оштрафовала картель, удерживавший цены на ГСМ
© Фото: pixabay.com
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Федеральная антимонопольная служба оштрафовала объединение компаний, которые намеренно завышали цены на торгах на поставку горюче-смазочных материалов для различных государственных предприятий. Таким образом, картель нарушил антиконкурентное соглашение. Об этом сообщается на сайте службы.

«Картель действовал на территории всей Российской Федерации в течение нескольких лет. В числе заказчиков горюче-смазочных материалов были, в том числе, коммунальные предприятия. Затраты на покупку ГСМ по завышенной стоимости могли сказаться на тарифах для населения», - заявил статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

По подсчетам представителей ФАС, общая выручка компаний превысила 900 миллионов рублей. Служба оштрафовала участников сговора на сумму более 400 миллионов рублей. Материалы дела направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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