ВОЗ: во всем мире число вакцинированных от COVID-19 превысило число заразившихся

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире с начала пандемии число людей, сделавших прививку от COVID-19, превысило число инфицированных.

«В глобальном плане число прививок превысило число инфицированных, о которых поступили сообщения», - сказал он.

Гебрейесус отметил, что «с одной стороны, это хорошая новость и заметное достижение за столь короткий период времени. Однако более чем три четверти прививок приходятся всего на 10 стран», передает ТАСС.

Также глава ВОЗ призвал страны, которые смогли провести вакцинацию пожилых и своих работников здравоохранения, «поделиться» с другими государствами. По его мнению, этот шаг «лучший способ защитить свое население».

Ранее зарубежные СМИ сообщили о сроках окончания пандемии COVID-19. Чтобы победить пандемию коронавируса, необходимо вакцинировать порядка 75% населения планеты. При текущих темпах прививочных кампаний для этого потребуется семь лет. Такие прогнозы дало агентство Bloomberg, оценив долю привитых жителей отдельных стран и скорость вакцинации.