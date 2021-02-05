Макрон поддержал Меркель в отношении проекта «Северный поток-2»
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что согласен с канцлером Германии Ангелой Меркель в отношении проекта «Северный поток-2».
«По этой теме мы координируем наши подходы с Ангелой Меркель», - цитирует президента ТАСС.
По словам французского лидера, он полностью разделяет позицию канцлера Германии. Макрон назвал приоритетом «обеспечить политику энергетического перехода» и «укрепить суверенитет».
Ранее Ангела Меркель заявила о намерении найти общее решение с новой администрацией США по вопросу санкций по отношению к российскому проекту «Северный поток-2». Канцлер не одобряет экстерриториальные санкции, введенные США по отношению к проекту и участвующих в нем компаниях. Однако Меркель считает, что разногласия «не столь велики, как кажется» и допускает возможность прийти к общему решению.