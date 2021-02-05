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Макрон поддержал Меркель в отношении проекта «Северный поток-2»

Ирина Киселенко
21:26 05.02.2021
По словам французского лидера, по данному проекту «ничего не будет объявлено без координации между Парижем и Берлином».
Макрон поддержал Меркель в отношении проекта «Северный поток-2»
© Фото: Jens Büttner dpa Globallookpress
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что согласен с канцлером Германии Ангелой Меркель в отношении проекта «Северный поток-2».

«По этой теме мы координируем наши подходы с Ангелой Меркель», - цитирует президента ТАСС.

По словам французского лидера, он полностью разделяет позицию канцлера Германии.  Макрон назвал приоритетом «обеспечить политику энергетического перехода» и «укрепить суверенитет».

Ранее Ангела Меркель заявила о намерении найти общее решение с новой администрацией США по вопросу санкций по отношению к российскому проекту «Северный поток-2». Канцлер не одобряет экстерриториальные санкции, введенные США по отношению к проекту и участвующих в нем компаниях. Однако Меркель считает, что разногласия «не столь велики, как кажется» и допускает возможность прийти к общему решению.

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