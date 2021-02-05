В стране и мире Макрон поддержал Меркель в отношении проекта «Северный поток-2» Ирина Киселенко По словам французского лидера, по данному проекту «ничего не будет объявлено без координации между Парижем и Берлином». © Фото: Jens Büttner dpa Globallookpress Читайте нас на: Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что согласен с канцлером Германии Ангелой Меркель в отношении проекта «Северный поток-2». «По этой теме мы координируем наши подходы с Ангелой Меркель», - цитирует президента ТАСС. По словам французского лидера, он полностью разделяет позицию канцлера Германии. Макрон назвал приоритетом «обеспечить политику энергетического перехода» и «укрепить суверенитет». Ранее Ангела Меркель заявила о намерении найти общее решение с новой администрацией США по вопросу санкций по отношению к российскому проекту «Северный поток-2». Канцлер не одобряет экстерриториальные санкции, введенные США по отношению к проекту и участвующих в нем компаниях. Однако Меркель считает, что разногласия «не столь велики, как кажется» и допускает возможность прийти к общему решению. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика