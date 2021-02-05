Умер актер Кристофер Пламмер

Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года. Об этом изданию Deadline сообщил его друг и менеджер Лу Питт. По его словам, артист умер у себя дома в штате Коннектикут, США. О причинах смерти не сообщается.

«Крис был необыкновенным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию. Благодаря своему творчеству и человечности он тронул все наши сердца», — сказал Питт.

На счету Пламмера более сотни ролей в кино. Он известен по фильмам «Звуки музыки»,«Красное и черное», «Поющие в терновнике», «Ватерлоо». В 2012 году актер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Начинающие».