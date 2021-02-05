Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Возобновлено дело о разделе имущества Петросяна и Степаненко

Ирина Киселенко
20:51 05.02.2021
Судебное заседание назначено на 11 марта 2021 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев Global Look Press
Читайте нас на:

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин сообщил, что суд возобновил производство по делу о разделе имущества артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

«Дело было приостановлено в связи с тем, что судом назначена оценочная экспертиза для того, чтобы оценить стоимость совместно нажитого имущества. Экспертиза завершена и материалы поступили в суд. Суд вынес определение о возобновлении производства по делу», - сказал Жорин.

Он также отметил, что по сообщению пресс-службы  Хамовнического суда «дело возобновлено и назначено судебное заседание на 11 марта 2021 года».

«Мы ознакомились, будем изучать и с учетом этого корректировать и уточнять исковые требования», - заключил адвокат.

Ранее Евгений Петросян развернуто прокомментировал развод с Еленой Степаненко. По словам юмориста, он не подозревал, что развод вызовет скандал. Это он считает своей ошибкой. При этом Петросян отметил, что скандал его не расстроил, потому что он научился не реагировать на подобное. Юморист добавил, что предлагал бывшей супруге «расстаться мирно».

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в 2018 году после 33 лет брака. Спустя год после громкого развода артистка призналась, что «совершенно спокойно» относится к своему бывшему супругу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.