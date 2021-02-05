Возобновлено дело о разделе имущества Петросяна и Степаненко

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин сообщил, что суд возобновил производство по делу о разделе имущества артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

«Дело было приостановлено в связи с тем, что судом назначена оценочная экспертиза для того, чтобы оценить стоимость совместно нажитого имущества. Экспертиза завершена и материалы поступили в суд. Суд вынес определение о возобновлении производства по делу», - сказал Жорин.

Он также отметил, что по сообщению пресс-службы Хамовнического суда «дело возобновлено и назначено судебное заседание на 11 марта 2021 года».

«Мы ознакомились, будем изучать и с учетом этого корректировать и уточнять исковые требования», - заключил адвокат.

Ранее Евгений Петросян развернуто прокомментировал развод с Еленой Степаненко. По словам юмориста, он не подозревал, что развод вызовет скандал. Это он считает своей ошибкой. При этом Петросян отметил, что скандал его не расстроил, потому что он научился не реагировать на подобное. Юморист добавил, что предлагал бывшей супруге «расстаться мирно».

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в 2018 году после 33 лет брака. Спустя год после громкого развода артистка призналась, что «совершенно спокойно» относится к своему бывшему супругу.