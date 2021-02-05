Ефремов этапирован в СИЗО Москвы

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий срок в Белгородской исправительной колонии №4 этапирован в СИЗО Москвы для участия в следственных действиях. Об этом сообщает УФСИН по региону.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации. 8 сентября суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, однако впоследствии Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.

Ранее Адвокат Эльман Пашаев возмутился фактом вызова его на допрос в качестве свидетеля по делу о ложных показаниях в процессе актера Михаила Ефремова. Пашаев уточнил, что является сторонником проверки показаний в ходе резонансного процесса правоохранительными органами.