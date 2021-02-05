Меркель обсудит с новой администрацией США «Северный поток-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении найти общее решение с новой администрацией США по вопросу санкций по отношению к российскому проекту «Северный поток-2». Об этом она заявила в ходе онлайн-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает ТАСС.

«Что касается администрации Байдена, то, разумеется, мы вступим с ней в диалог. Ясно, что это противоречивый проект, который обсуждается в Европе» - заявила Меркель.

Канцлер не одобряет экстерриториальные санкции, введенные США по отношению к проекту и участвующих в нем компаниях. Однако Меркель считает, что разногласия «не столь велики, как кажется» и допускает возможность прийти к общему решению.