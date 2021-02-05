Следствие по делу Фургала завершено

Все следственные действия в рамках уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала были завершены. Об этом СК уведомил Фургала.

В понедельник к ознакомлению с материалами приступят один из адвокатов Михаил Карапетян, экс-губернатор и защита, передает ТАСС.

«Сергей Иванович сегодня был уведомлен об окончании предварительного расследования уголовного дела, в рамках которого накануне ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции», - рассказал защитник.

Также было отмечено, что следствие рассчитывает, что все участники, в том числе и адвокаты, будут ознакомлены с делом до конца апреля.

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к деятельности местной преступной группировки. Сам экс-губернатор своей вины не признает. По версии следствия, экс-губернатор Хабаровского края виновен в покушении и убийстве двух и более человек, а также в незаконном приобретении и обороте оружия.