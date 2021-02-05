Ливан одобрил использование вакцины «Спутник V»

Научная комиссия при министерстве здравоохранения Ливана одобрила использование вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Отмечается, что регистрация прошла в рамках чрезвычайного разрешения. Об этом сообщает издание NNA.

«Научная комиссия, сформированная министром здравоохранения Хамедом Хасаном, одобрила регистрацию вакцины "Спутник V" при условии ее импорта исключительно из лицензированных складов», - говорится в сообщении издания.

Ранее минздрав Бразилии выразил намерение закупить 10 миллионов доз «Спутника V». Оплата будет произведена после одобрения препарата санитарным надзором страны.