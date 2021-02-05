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В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7

Ирина Киселенко
19:50 05.02.2021
В эпицентре сила толчков достигла 6-7 баллов.
В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7
© Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В Армении зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7 и силой до 7 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны.

«Пятого февраля в 19.36 (18.36 по московскому времени) сейсмологической сетью региональной службы сейсмической защиты МЧС Армении в пяти километрах от села Шоржа (в Гегаркуникской области, в 110 километрах к востоку от Еревана - ред.) зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также отмечено, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а сила подземных толчков достигла 6-7 баллов.

В Ереване толчки достигли 3-4 балла, в Котайской, Тавушской, Лорийской и Араратской областях зафиксировали 4-6 балла, толчки силой 5-6 баллов ощущались и в Гегаркуникской области.

Ранее геолог Мэтью Блэкетт перечислил пять основных природных катаклизмов, которые «могут произойти уже завтра».

Так, первым в списке оказалось извержение озера Тоба. Супервулкан находится на индонезийском острове Суматра и является самым большим вулканическим озером в мире. Озеро Тоба образовалось около 74 000 лет назад - тогда оно в последний раз извергалось. Как считают в университете штата Орегон, это было самое крупное извержение вулкана на Земле за последние два миллиона лет.

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