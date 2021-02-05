Бразилия готова приобрести 10 миллионов доз «Спутника V»

Правительство Бразилии намерено закупить 10 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения южноамериканской страны.

«Мы подпишем контракт и приобретем 10 миллионов доз, если цена будет приемлемой. Оплата будет произведена после того, как Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa одобрит "Спутник V" для применения в условиях чрезвычайной ситуации», - заявил первый заместитель министра здравоохранения Элсиу Франку.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Бразилия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на конец января 2021 года, в стране насчитывается 9 миллионов заболевших.