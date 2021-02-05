Деми Мур показалась после слухов о неудачной пластике

Деми Мур показалась в интервью легендарной модели Наоми Кэмпбелл. Скальпель челюстно-лицевого хирурга не касался ее кожи. Худшие опасения возникли после модного показа, на котором легенда Голливуда дефилировала со строгим выражением лица. Предположения сыпались самые разные со всех частей света. Но вот сейчас Мур в интервью легендарной модели Наоми Кэмпбелл только вот это и сказала о показе.



«Оглядываясь назад, я подумала, что это действительно была моя подростковая фантазия, которая наконец сбылась. Я на мгновение подумала: «Боже мой, я провела показ на подиуме с лучшими моделями всех времен». Я чувствовала себя ребенком», - сказала Мур в интервью Наоми, передает МК.

Ранее организаторы антипремии «Золотая малина» озвучили номинантов. Получателей «ягод» назовут 8 февраля - за день до «Оскара». В номинантах оказалась и Деми Мур, как потенциально худшая актриса.