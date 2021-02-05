Судья перенесла заседание по делу Навального на 12 февраля

Дело о клевете в отношении Алексея Навального было отложено мировым судом Бабушкинского района Москвы на 12 февраля. Об этом передает корреспондент ТАСС.

«На сегодня завершаем допрос свидетеля. Переносим заседание на 12 февраля в 10.00 мск. Будет продолжен допрос свидетелей обвинения», - заключила судья.

Дело о клевете было возбуждено 15 июня 2020 года из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В комментариях Навальный позволил себе нелестные высказывания, которые, как указывает следствие, порочили честь и достоинство ветерана, а также нанесли ему моральный вред. В конце августа суд приостановил процесс в связи с болезнью Навального, однако в январе после прибытия в Россию он был задержан.

Следствие считает, что Навальный совершил клевету, что карается частью 2 статьи 128.1 УК РФ. Подсудимый, в свою очередь, считает свое уголовное преследование политически мотивированным.