Меркель обсудит с новой администрацией США «Северный поток-2»
© Фото: ТРК "Звезда"
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Меркель обсудит с новой администрацией США «Северный поток-2»
© Фото: ТРК "Звезда"
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