Ученые назвали употребление кофе профилактикой опасных болезней печени

Употребление кофе способно защищать от развития жировой болезни печени, диабета второго типа и рака. К такому выводу пришли ученые, изучавшие полезные эффекты, которые напиток оказывает на организм человека, пишет газета Express.

В частности, по мнению авторов работы, кофе обладает способностью предотвращать избыточное отложение жира в гепатоцитах. Напиток определенным образом влияет на ферменты печени, приводя к снижению накопления жира, а также помогает избавиться от токсичных веществ. Кроме того, включение кофе в рацион также приводит к росту числа защитных антиоксидантов в органе.

Среди участников эксперимента были люди, злоупотребляющие алкоголем, курением, страдающие от ожирения или хронического вирусного гепатита. Выяснилось, что кофе также предохраняет от развития фиброза печени, ведущего к циррозу.