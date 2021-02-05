«Укрытие от коронавируса»: в Британии выставили на продажу бункер времен Войны

В Великобритании на аукцион выставлен на продажу бункер времен Второй мировой войны, расположенный около города Салкомб графства Девон. Предположительная стоимость строения составляет 400 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бункер Hope Cove был построен в качестве радиолокационной станции в 1941 году. Во времена холодной войны он был переоборудован как часть системы ПВО для обнаружения советских бомбардировщиков. Также бомбоубежище позволяло разместить внутри руководство Соединенного Королевства в случае ядерной атаки.

«Он являлся частью программы ROTOR, которая позволяла Великобритании обнаруживать потенциальные атаки советских бомбардировщиков», - отметила представитель аукционного дома Clive Emson Кэти Семменс.

В описании лота указано, что бункер расположен в красивой сельской местности и предлагает покупателю множество возможностей для использования. По мнению журналистов британского издания, бункер станет идеальным местом для укрытия от коронавируса.