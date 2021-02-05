Британец за 2020 год перенес четыре смертельных заболевания

Нейтан Каммингс, житель британского Блэкпула, за 2020 год перенес четыре смертельно опасных заболевания. По данным издания Daily Star, 24-летний мужчина преодолел рак мозга, сепсис, менингит и коронавирус.

Опухоль мозга была диагностирована у него в октябре 2019 года. Врачи успешно провели операцию по ее удалению. Имелись опасения, что он на всю жизнь останется парализованным. Но спустя два дня Нейтан поднялся на ноги.

В декабре Каммингс заразился менингитом, а во время курса химиотерапии он дважды перенес сепсис. В январе он снова заболел менингитом, а позже заразился коронавирусом. Но состояние британца улучшилось через четыре дня.

«Это был адский год. Борьба с раком, химиотерапия, менингит, сепсис и катаракта. Странно, что коронавирус я перенес без особых проблем», - отметил Нейтан.

Несмотря на все, Каммингс продолжает сохранять оптимизм и призвал людей никогда не сдаваться.