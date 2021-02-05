Сделана первая фотография Марса с китайского зонда

Китайское национальное космическое управление сообщило, что успешно провело четвертую коррекцию орбиты, и с расстояния примерно в 2,2 миллиона километров была получена первая фотография Марса с китайского зонда «Тяньвэнь-1». Об этом сообщили китайские СМИ.

«Китайский зонд Mars Tianwen сделал первое изображение Марса с расстояния 2,2 миллиона км. По данным Китайского национального космического управления, зонд также провел четвертую коррекцию орбиты в пятницу вечером в 20.00 (по пекинскому времени)», - сказано в сообщении в Twitter.

В июне прошлого года Китай запустил ракету со своей первой автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1» с целью найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком.

Достигнуть Марса станция должна 11 февраля 2021 года. В это время она начнет выполнять торможение и выйдет на орбиту этой планеты.

Ранее ученые нашли объяснение, почему на Марсе происходят оползни. Причина кроется в резервуарах соленой воды, скрытых под поверхностью. В частности, из-за химических реакций с участием солей и таяние подповерхностных льдов.