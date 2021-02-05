Грета Тунберг слила в Сеть «инструктаж» по протестам в Индии

Шведская активистка Грета Тунберг опубликовала в социальных сетях подстрочные комментарии и советы по поводу проходивших в Индии протестов фермеров. Из-за распространения этих сведений борцу с глобальным потеплением грозит уголовное преследование в стране. Об этом сообщает NY Post.

По данным издания, 18-летняя Тунберг разместила сообщение с подробным списком «советов» о продолжающихся в Индии гражданских беспорядках. В нем, в частности, содержались рекомендации делать репосты и ставить теги с именами других звезд, привлекающих внимание к этой теме в соцсетях, включая певицу Рианну.

Как отмечает издание, вскоре экоактивиста удалила пост. При этом критики сочли, что публикация свидетельствует о том, что Тунберг инструктируют в вопросах относительно позиции, которую должны занять посторонние, наблюдающие за протестами.

Также в «методичке» предлагалось выделять информацию о запланированных демонстрациях у индийских посольств.

Твиты Тунберг в Индии признали недопустимым иностранным вмешательством в вопросы, которые являются внутренним делом страны. Полиция Дели возбудило дело против активистки.