Найденные в центре Москвы артефакты передадут в столичные музеи

В Москве с улицы Волхонки городским музеям передадут 150 археологических находок. Они были обнаружены во время раскопок на территории Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Сегодня отреставрированные предметы представили журналистам.

Среди них - нательные кресты, серьги, фрагменты печных изразцов 16-18 века, курительные трубки XVIII- XIX века, наконечники стрел XVII века и посуда для застолья.

«Это масштабная и уникальная коллекция. Больше года мастера бережно реставрировали артефакты: расчищали, склеивали, покрывали защитными составами. Думаю, в скором времени все желающие смогут увидеть их на выставках», - сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Также среди посуды были найдены чернолощеные кувшины. Они были очень популярны в Москве и использовались для парадной сервировки стола в домах горожан.