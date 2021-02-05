Россия объявила персонами нон грата трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата дипломатов Швеции, Польши и Германии. По данным ведомства, они принимали участие в несогласованных акциях в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены persona non grata. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются неприемлемыми со стороны официальных представителей зарубежных стран и не соответствуют их дипломатическому статусу. Российская сторона призвала дипломатические миссии и их персонал строго следовать нормам международного права.