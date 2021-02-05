Россия и США планируют усилить взаимодействие в борьбе с COVID-19

Вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин сообщил, что российская академия наук получила от коллег из США предложение о трехуровневом взаимодействии, прежде всего в области борьбы с COVID-19.

«Мы получили конкретные предложения от Национальной академии наук США в аспекте организации трехуровневого взаимодействия. С одной стороны, это будут онлайновые контакты. С другой - они предлагают нам, и мы пойдем им навстречу в этом направлении, - организацию крупных симпозиумов в онлайн-режиме на данном этапе. Мы уже готовим такой симпозиум по коронавирусной инфекции и по вакцинам», - сказал Чехонин.

Он также добавил, что коллеги из США предложили приглашать на такие мероприятия крупных игроков и «с точки зрения разработки новых средств лечения или профилактики коронавирусной инфекции прежде всего Китайскую академию наук, передает ТАСС.

Ранее в зарубежных СМИ назвали сроки окончания пандемии. Чтобы победить пандемию коронавируса, необходимо вакцинировать порядка 75% населения планеты. При текущих темпах прививочных кампаний для этого потребуется семь лет. Такие прогнозы дало агентство Bloomberg, оценив долю привитых жителей отдельных стран и скорость вакцинации.