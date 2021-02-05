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Археологи связали тайну Стоунхенджа с обнаруженными артефактами бронзового века

Светлана Иванова
17:38 05.02.2021
К югу от туристического центра Стоунхенджа найдены могилы бронзового века.
Археологи связали тайну Стоунхенджа с обнаруженными артефактами бронзового века
© Фото: Markus Gann, imago-images.de, Globallookpress
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На месте планируемого автомобильного туннеля под Стоунхенджем обнаружили могилы бронзового века, неолитическую керамику и часть странного С-образного ограждения. Находки были сделаны археологами во время подготовительных работ перед возведением дорожного строения.

По мнению ученых, артефакты могут помочь пролить свет на то, кто построил таинственный каменный круг.

Как рассказал газете The Guardian археолог Мэтт Лейверс, обнаруженные артефакты являются предметами быта людей, которые жили в этой местности на протяжении тысячелетий, что позволит экспертам выяснить, как менялась жизнь населения до и после возведения Стоунхенджа. Вполне возможно, именно эти люди построили древний каменный круг, предполагают ученые.

Найденные предметы датируются эпохой неолита, самыми интересными объектами археологи считают части керамики, рога благородного оленя и странный сланцевый объект, который мог быть частью посоха или дубинки. Последний артефакт находился в одной из обнаруженных могил, где также были найдены останки взрослого человека. Рядом было обнаружено место упокоения младенца.

Ранее правительство Великобритании одобрило строительство автомобильного туннеля под Стоунхенджем, несмотря на протесты друидов, экологов и археологов. Согласно проекту, ближайшая трасса A303 дополнится туннелем с двумя полосами в каждую сторону под древним мегалитом. Планируется, что до 2023 года местность обследуют археологи, чтобы убедиться, что возведение дорожного объекта не уничтожат никаких археологических предметов.

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