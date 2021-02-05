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Интерпол передал России подозреваемого в организации убийства

Алексей Курильченко
17:17 05.02.2021
Фигурант обвиняется в попытке убийства жителя Грозного из корыстных побуждений.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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На основании запроса МВД России представители Интерпола экстрадировали из Бельгии мужчину, объявленного в международный розыск. Он обвиняется в организации заказного убийства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий фигурант задержан на территории Королевства Бельгии. Сегодня в Брюсселе скрывавшийся от уголовного преследования обвиняемый был передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», - заявила Ирина Волк.

По данным МВД, мужчина пытался организовать заказное убийство жителя Грозного в 2013 году. Сотрудники полиции задержали исполнителя убийства и посредника заказа. Однако сам заказчик скрылся за границей. В полиции отметили, что на убийство он решился из корыстных побуждений.

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