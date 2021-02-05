В стране и мире В США неизвестный тайком пробрался на авиабазу, где находится самолет президента Ирина Киселенко Мужчина не имеет разрешения, но получил доступ на объединенную базу. © Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress Читайте нас на: В американском штате Мэриленд неизвестный мужчина тайком пробрался на авиабазу Andrews, которая используется для организации перелетов президента США. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на официального представителя базы. На базе находится самолет Air Force One, который принадлежит президенту США. «Лицо, не имеющее разрешения, получило доступ на объединенную базу Andrews», - сообщил собеседник телеканала. По данному факту проводится проверка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика