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В США неизвестный тайком пробрался на авиабазу, где находится самолет президента

Ирина Киселенко
16:08 05.02.2021
Мужчина не имеет разрешения, но получил доступ на объединенную базу.
В США неизвестный тайком пробрался на авиабазу, где находится самолет президента
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress
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В американском штате Мэриленд неизвестный мужчина тайком пробрался на авиабазу Andrews, которая используется для организации перелетов президента США. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на официального представителя базы.

На базе находится самолет Air Force One, который принадлежит президенту США.

«Лицо, не имеющее разрешения, получило доступ на объединенную базу Andrews», - сообщил собеседник телеканала.

По данному факту проводится проверка.

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