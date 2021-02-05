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В Минздраве заявили об отступлении COVID-19 в России

Алексей Курильченко
16:06 05.02.2021
По словам главы Минздрава, число пациентов с коронавирусом в стране сократилось на треть.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что коронавирус в России отступает. По словам главы ведомства, за последние три недели число пациентов больниц с коронавирусом сократилось более чем на 30%. На данный момент под наблюдением врачей остаются около 880 тысяч россиян. Также Мурашко отметил, что кампания по вакцинации населения произвела «позитивный эффект». Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в столице постепенно улучшается, а большинство москвичей переболело COVID-19 в легкой форме. Также он отметил, что пожилые москвичи прививку переносят легче, чем молодежь. При этом в столице нет необходимости привить от коронавируса все население.

За время пандемии было выявлено почти 4 миллиона человек с заражением коронавирусной инфекцией. На данный момент в стране проходит кампания по вакцинации населения препаратом Спутник V», который был разработан институтом Гамалеи при участии Минобороны. 

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