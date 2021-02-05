Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Голикова сообщила о стоимости модернизации системы здравоохранения РФ

Алексей Курильченко
16:47 05.02.2021
В этом году улучшения будут проведены в трех тысячах медучреждений.
Голикова сообщила о стоимости модернизации системы здравоохранения РФ
© Фото: Russian Government, Globallookpress
Читайте нас на:

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в ближайшие пять лет на модернизацию первичного звена здравоохранения в России будет выделено 558 миллиардов рублей. В 2021 году на эти цели заложено 100 миллиардов рублей. Об этом вице-премьер сказала на совещании с региональными министрами и вице-губернаторами.

«Эта цифра будет год от года корректироваться в большую сторону. Сейчас мы видим на предстоящие пять лет 558 миллиардов рублей средств федерального бюджета и бюджетов регионов. 2021 год - это 100 миллиардов рублей», - сказала Голикова.

По словам вице-премьера, в этом году модернизации подвергнутся более трех тысяч медучреждений. Результаты улучшений затронут более 40 миллионов россиян.

Модернизация первичного здравоохранения в России началась 1 января 2021 года. Задачей программы является обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:02 Армия
Видео
Шойгу заявил, что МО доложит Путину о наработках по развитию высокоточного оружия большой дальности
16:42 Армия
Подлодка «Северодвинск» поразила «Калибром» цель в Архангельской области
16:06 В стране и мире
Видео
В Минздраве заявили об отступлении COVID-19 в России
15:23 В стране и мире
Видео
Путин обсудил с членами Совбеза эффективность работы с соотечественниками за рубежом
14:28 В стране и мире
Видео
Движение по Военно-Грузинской дороге закрыли для грузовиков из-за непогоды
Популярное
Популярное
Кардиологи назвали напитки, защищающие от смерти после инфаркта
Видео
Раскрыты подводные камни досрочного погашения кредита
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Псаки на вопрос о летней Олимпиаде в Токио рассказала о зимних Играх в Пекине
Видео
«Новые крылья» России: как проходит финальный этап сборки новейшего Ил-114-300
Рядом с Землей обнаружили скопление таинственного вещества
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.