Голикова сообщила о стоимости модернизации системы здравоохранения РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в ближайшие пять лет на модернизацию первичного звена здравоохранения в России будет выделено 558 миллиардов рублей. В 2021 году на эти цели заложено 100 миллиардов рублей. Об этом вице-премьер сказала на совещании с региональными министрами и вице-губернаторами.

«Эта цифра будет год от года корректироваться в большую сторону. Сейчас мы видим на предстоящие пять лет 558 миллиардов рублей средств федерального бюджета и бюджетов регионов. 2021 год - это 100 миллиардов рублей», - сказала Голикова.

По словам вице-премьера, в этом году модернизации подвергнутся более трех тысяч медучреждений. Результаты улучшений затронут более 40 миллионов россиян.

Модернизация первичного здравоохранения в России началась 1 января 2021 года. Задачей программы является обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий страны.