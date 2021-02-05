В Германии предложили ввести мораторий на «Северный поток - 2»

Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген предложил России, США и Евросоюзу согласовать мораторий на достройку «Северного потока - 2».

«Возможно, оно (разрешение ситуации вокруг проекта. - прим. ред.) могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США договариваются о моратории на строительство, однако на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для начала переговоров с целью рассеять самое большое беспокойство Запада», - сказал Норберт Реттген в интервью Deutschlandfunk.

Он также отметил, что ключевой момент заключается «в необходимости провести переговоры и убедиться, что газопровод не будет использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран».

Ранее в министерстве экономики Германии выразили предположение, что запуск проекта «Северный поток - 2» приведет к снижению цен на газ в Евросоюзе и укрепит партнерство. Основным конкурентом проекта является американский сжиженный газ, терминал которого также строится на территории ФРГ. В странах, наиболее близких к терминалу «Северного потока - 2», таких как Германия, Дания, Польша и Швеция, по словам Энгельса, цены на газ могут упасть до 20%.