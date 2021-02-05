В Германии выдвинули обвинения бывшему коменданту концлагеря Штутгоф

В ФРГ выдвинули обвинения против 95-летней женщины, которая занимала должность секретаря коменданта концлагеря Штутгоф. Ей вменяется причастность к убийствам 10 тысяч узников лагеря. Об этом РИА Новости сообщил прокурор Петер Мюллер-Раков.

«Мы выдвинули обвинения против бывшей секретарши коменданта концлагеря Штутгоф. Мы обвиняем ее в причастности к более чем 10 тысячам убийств и по другим эпизодам - причастности к попыткам убийств», - сказал прокурор.

Концентрационный лагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории Польши. Во время Второй мировой войны нацисты проводили над узниками медицинские эксперименты. За время работы лагеря там погибло около 65 тысяч человек. В настоящее время на месте лагеря работает музей.