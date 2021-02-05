В стране и мире Мишустин освободил от должности замглавы Минфина Ирина Киселенко Причиной увольнение стало сокращение этой должности. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минфина Антона Дроздова. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации. «Освободить Дроздова Антона Викторовича от должности заместителя Министра финансов РФ в связи с сокращением этой должности», - говорится в сообщении. Антон Дроздов занимал должность заместителя министра финансов Российской Федерации с 22 января 2020 года. Он стал первым замглавы Минфина, сокращенным в рамках реформы госуправления. Количество заместителей министра Антона Силуанова уменьшили с 12 до 10.



Ранее Дроздов занимал председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Он также награжден государственной медалью «В память 850‑летия Москвы». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика