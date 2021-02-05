Биологи открыли новый вид китов и сразу отнесли их к вымирающим

Биологи обнаружили новый вид китов, обитающих в Мексиканском заливе. К этому виду млекопитающих принадлежала особь, чья туша с желудком, полным пластика, была найдена на берегу национального парка «Эверглейдс» во Флориде в январе 2019 года.

Изначально ученые отнесли морское животное к подвиду кита Брайда, входящего в семейство полосатиковых наряду с горбатыми и синими китами. Однако в ходе генетического исследования и изучения строения черепа кита, обнаруженного на пляже Сэнди-Ки, стало известно о морфологических различиях, позволяющих отнести таких китов - полосатиков Райса - к отдельному виду. Свое название таксономическая единица китообразных получила в честь американского биолога Дейла Райса, обнаружившего их первым.

При этом ученые выяснили, что обнаруженный вид уже находится на грани вымирания, поскольку на планете осталось менее 100 таких животных.

Отличительной особенностью группы усатых китов, к которым в том числе относится и самый крупный в мире синий кит, является способность фильтровать пищу из воды.