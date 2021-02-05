Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Верховной раде депутаты устроили потасовку

Алексей Курильченко
15:07 05.02.2021
Нардеп партии «Голос» предложил не допускать представителей закрытых на Украине телеканалов.
В Верховной раде депутаты устроили потасовку
© Фото: @nedotorkani
Читайте нас на:

В ходе заседания в Верховной раде Украины представитель партии «Голос» Роман Лозинский предложил не пускать в здание журналистов трех закрытых ранее телеканалов. После слов депутата возле трибуны произошла потасовка. Трансляцию заседания вел телеканал «Рада».

После заявления Лозинского к трибуне подошли представители партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива и Олег Волошин. Депутаты «Голоса» преградили им путь, Волошина «сильно толкнули». После этого депутатов удалось призвать к порядку и они вернулись на свои места.

Лозинский предложил не пускать журналистов с телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые были заблокированы по распоряжению президента страны Владимира Зеленского. Вице-спикер Рады Руслан Стефанчук сказал, что свобода слова в стране распространяется и на зал парламента и отклонил предложение Лозинского.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:02 Армия
Видео
Шойгу заявил, что МО доложит Путину о наработках по развитию высокоточного оружия большой дальности
16:06 В стране и мире
В Минздраве заявили об отступлении COVID-19 в России
15:23 В стране и мире
Видео
Путин обсудил с членами Совбеза эффективность работы с соотечественниками за рубежом
14:28 В стране и мире
Видео
Движение по Военно-Грузинской дороге закрыли для грузовиков из-за непогоды
13:41 В стране и мире
В Кремле отреагировали на слова Байдена про отношения с Россией
Популярное
Популярное
Видео
Раскрыты подводные камни досрочного погашения кредита
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Псаки на вопрос о летней Олимпиаде в Токио рассказала о зимних Играх в Пекине
Видео
«Новые крылья» России: как проходит финальный этап сборки новейшего Ил-114-300
Рядом с Землей обнаружили скопление таинственного вещества
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.