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Названы сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Светлана Иванова
15:59 05.02.2021
При достижении отметки привитых от COVID-19 в 75 процентов стоит ожидать возвращения к нормальной жизни, читают аналитики Bloomberg.
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в мире
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress
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Чтобы победить пандемию коронавируса, необходимо вакцинировать порядка 75 процентов населения планеты. При текущих темпах прививочных кампаний для этого потребуется 7 лет. Такие прогнозы дало агентство Bloomberg, оценив долю привитых жителей отдельных стран и скорость вакцинации.

По мнению агентства, именно при достижении отметки привитых от COVID-19 в 75 процентов стоит ожидать окончания пандемии и возвращения к нормальной жизни. Ближе всех к реализации этого показателя находятся Израиль и ОАЭ. Ожидается, что уже через два месяца эти страны смогут довести до трех четвертей доля всего привитого населения. В Великобритании для этого потребуется шесть месяцев, США – почти год, в Канаде, где наблюдаются проблемы с поставками препарата, - почти 10 лет.

Столько же лет займет вакцинация 75 процентов населения в Индии. Согласно прогнозам аналитиков, Италия доведет долю привитых жителей страны до 75 процентов через 2,5 года, Германия - через 3,1 года, Франция - 3,8 года и чуть более пяти лет – Китай.

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