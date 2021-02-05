Умер актер из сериала «Полицейский с Рублевки»

Актер Виталий Альшанский, известный по ролям в фильмах «Бумер» и «Бригада», а также в сериале «Полицейский с Рублевки», скончался у себя дома в Москве. Об этом сообщила «Звезде» подруга и крестная артиста Элеонора Шашкова. По ее словам, актер умер от инфаркта.

«Предположительно, он умер от инфаркта», - сказала «Звезде» Шашкова.

Виталий Альшанский был найден мертвым у себя дома в Москве 5 февраля. По данным СМИ, актер несколько дней не выходил на связь с родными. Тело Альшанского обнаружили сотрудники полиции. Официально о причинах смерти не сообщается.