В стране и мире Путин обсудил с членами Совбеза эффективность работы с соотечественниками за рубежом Ирина Киселенко Российский президент отметил, что это «большой пласт работы». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: На заседании Совбеза России президент России Владимир Путин обсудил эффективность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом. «Мы с вами сегодня поговорим об эффективности государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом. Это большой пласт работы, мы все отдаем себе отчет в том, насколько она важна», - сказал Путин, обращаясь к членам Совбеза. Глава государства также отметил, что у людей, которые живут за границей, нет связи с исторической родиной. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика