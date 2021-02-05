Задержаны подозреваемые по делу об убийстве московского хореографа Натальи Прониной

Следователи СК РФ по Москве сообщили о задержании пяти человек, подозреваемых в убийстве хореографа Натальи Прониной. Об этом сообщается на сайте управления.

«Вечером 23 декабря 2020 года вблизи жилого дома по улице Профсоюзной в городе Москве, мужчина произвел в молодую женщину не менее двух выстрелов. Потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончалась», - говорится в сообщении СК.

Следователи отметили, что выйти на подозреваемых удалось благодаря орудию убийства, которые выкинул один из фигурантов дела. Эксперты СК выявили на улике генетические следы, по которым и были вычислены подозреваемые. На данный момент расследование по делу продолжается.