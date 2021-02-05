В стране и мире Студенты столичных вузов вернутся в университеты 8 февраля Ирина Киселенко Транспортные карты студентов будут разблокированы. © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости Читайте нас на: Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина студенты вернутся к очному обучению восьмого февраля. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. «С 8 февраля возобновляется очное обучение студентов вузов, находящихся в ведении столичного департамента образования. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. Транспортные карты студентов будут разблокированы», - говорится в сообщении. Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что благодаря увеличению бюджетных мест претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях смогут 60% выпускников школ. Об этом президент заявил во время встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика