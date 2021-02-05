Россельхознадзор приостановил ввоз птицы из Индии

Россельхознадзор запретил ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из Индии. Запрет введен из-за ухудшения ситуации с птичьим гриппом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Из этих стран и административных территорий временно запрещен ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по территории России был ограничен транзит продукции из мяса птицы. Также с 2 февраля были введены ограничения на ввоз птицы из Сенеагала и Кувейта. Днем ранее на территорию России был временно ограничен ввоз из французских Арденн.