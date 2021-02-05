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Движение по Военно-Грузинской дороге закрыли для грузовиков из-за непогоды

Валентина Пескова
14:28 05.02.2021
Со стороны Северной Осетии на трассе выстроились многокилометровые пробки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военно-Грузинскую дорогу пришлось временно перекрыть для передвижения грузовых автомобилей из-за обрушившегося на регион снегопада. Сильный снег, который идет сейчас в горах, может привести к опасности схода лавин. Из-за непогоды со стороны Северной Осетии выстроились многокилометровые пробки.

А Центральная Россия, как и предсказывали накануне синоптики, готовится к арктическому вторжению. После мощного снегопада сугробы в Москве выросли до полуметра. На дорогах - сильный гололед и заносы.

Температура воздуха постепенно опускается. В выходные обещают до -20 градусов. А в начале следующей недели и по ночам столбик термометра может опускаться ниже 27 градусов. Из-за предстоящих морозов городские службы повышают температуры в системе отопления.

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