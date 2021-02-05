Потерпевший по делу о клевете ветеран потребовал от Навального публичных извинений

Потерпевший по делу о клевете ветеран Игнат Артеменко заявил в суде, что потребует от оппозиционера Алексея Навального публичных извинений. Как рассказал пожилой мужчина, давая показания, о том, что его оскорбил блогер, назвав предателем Родины, он узнал в июле, находясь на даче.

«Это меня очень огорчило. Я буду защищать свою честь. Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения передо мной», - сказал Артеменко, участвующий в заседании в Бабушкинском суде с помощью видеосвязи.

После этого он попросил судью Веру Акимову прекратить допрос в связи с его плохим самочувствием. Сам Навальный до этого на заседании заявил, что ему непонятно предъявленное обвинение, поскольку он ничего не знает о потерпевшем Артеменко.

Следствие считает, что Навальный совершил клевету, что карается частью 2 статьи 128.1 УК РФ. Подсудимый, в свою очередь, считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

На процесс допущено около 70 представителей СМИ. Кроме того, в суде присутствуют представители посольств Франции и Великобритании.