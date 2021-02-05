В стране и мире Тысячи рыб и крабов выбросились на берег в Чили Алена Миронова Эксперты обнаружили в воде значительный уровень хлорофилла, который в больших количествах способен повлиять на уровень кислорода. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Чили тысячи рыб и крабов выбросились на берег пляжа в 500 километрах от Сантьяго. Первыми мертвых животных заметили местные жители. Эксперты обнаружили в воде значительный уровень хлорофилла - пигмент, с участием которого происходит фотосинтез. В больших количествах он способен повлиять на уровень кислорода. Ученые пытаются выяснить, что привело к химическим изменениям в Тихом океане. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика