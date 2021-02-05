Раскрыта тайна загадочного космического «маяка»

Астрономы определили природу загадочных гамма-лучей в космосе. В ходе вычислений нескольких десятков тысяч добровольцев выяснилось, что источником излучения является пульсар, который вращается вокруг испаряющейся звезды.

Речь идет об объекте PSR J2039−5617, чье излучение было зарегистрировано гамма-телескопом в 2017 году. Тогда ученые выдвинули гипотезу, что лучи образуются из-за взрывающейся нейтронной звезды, которая состоит из плотной материи, пишет Independent.

В ходе новой работы международная группа ученых разработала алгоритмы поиска периодических пульсаций гамма-квантов. Поскольку для обработки информации на одном компьютере потребовалось бы около 500 лет, помощь в вычислениях оказались участники гражданского научного проекта Einstein@Home.

Благодаря участию добровольцев данные удалось обработать всего за два месяца.

В результате работы выяснилось, что J2039-5617 представляет собой систему из быстро вращающейся нейтронной звезды и находящегося на орбите с ней звездного компаньона. Пульсар нагревает одну сторону спутника-звезды, которая кажется более яркой и голубоватой. При поглощении звезды пульсаром испускаются мощные гамма-лучи. Из-за этой особенности объекта астрономы назвали его космическим маяком.