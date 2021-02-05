Оскорбленный Навальным ветеран попросил прекратить допрос из-за плохого самочувствия

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко попросил прекратить свой допрос на заседании суда по делу Алексея Навального о клевете из-за плохого самочувствия. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» с места событий.

Артеменко, принимая участие в заседании из своей квартиры по видеосвязи, потребовал от Навального публичных извинений за оскорбления.

«Прошу прекратить допрос, так как плохо себя чувствую», - сказал ветеран в конце своей речи.

Сторона защиты Навального выступила против прекращения допроса и обнародования протокола допроса Артеменко со следователем. Они сослались на то, что использовать в данном случае письменные материалы в суде некорректно. Навальный не признает свою вину.

Дело о клевете возбудили 15 июня 2020 года из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В комментариях Навальный позволил себе нелестные высказывания, которые, как указывает следствие, порочили честь и достоинство ветерана, а также нанесли ему моральный вред. В конце августа суд приостановил процесс в связи с болезнью Навального, однако в январе после прибытия в Россию он был задержан.

Ранее Навальный был задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу «Ив Роше». В августе 2017 года испытательный срок был продлен до 29 декабря 2020 года за неоднократную неявку в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности.

Второго февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального на заключение в колонии общего режима сроком 3,5 года. С учетом проведенного времени под домашним арестом срок заключения составит 2,5 года.