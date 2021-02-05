Лавров назвал отношение Евросоюза к России «отсутствием нормальности»

«Отсутствие нормальности» является главной проблемой отношений России и Евросоюзом. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Москве с верховным представителем ЕC по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Москве.

Оба дипломата отметили определенную напряженность, существующую между сторонами. При этом представитель ЕС подчеркнул, что Евросоюз связан с Россией не только географически и исторически, но также в сферах экономики и культуры. Поэтому создавать стену непонимания между сторонами недопустимо.

«Мы готовы отвечать на любые вопросы, которые вы намереваетесь поставить на сегодняшних переговорах. Постараемся вас не разочаровать», - добавил Сергей Лавров.

Позже глава российского МИД и Жозеп Боррель намерены обсудить целый ряд вопросов, в том числе борьбу с коронавирусом. Данная тема особенно актуальна для Европы, поскольку многие страны заинтересованы в российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». Также на повестке дня стоит ситуация на Украине и иранская ядерная проблема.