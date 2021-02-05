В Кремле отреагировали на слова Байдена про отношения с Россией

В Кремле назвали слова Байдена про отношения с Россией агрессивной и неконструктивной риторикой, а «нотки какой-то ультимативности» - неприемлемыми.

«Мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся этого делать», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков выразил надежду на то, что при всех разногласиях и разных взглядах на подходы к ключевым вопросам, между странами останется основа для взаимодействия.

Ранее Байден, во время выступления в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что США заставят Россию «платить» за свои действия.