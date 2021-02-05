В РФ могут разрешить расселять людей из аварийного жилья в индивидуальные дома

Общественный совет при Министерстве строительства РФ разработал предложения, которые касаются изменений нормативно-правовых актов, для того, чтобы проживающих в аварийных домах россиян можно было расселять в том числе и в частные домовладения.

«Сейчас готовятся соответствующие предложения, касающиеся переселения из аварийного жилья, чтобы люди могли переселяться в том числе в индивидуальные дома», - сообщил на заседании председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Как пояснил Степашин, подобной опыт уже есть в ряде регионов России. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил проработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

В августе 2020 года Минстрой РФ внес данную программу на рассмотрение в правительство. К 2024 году ежегодный объем ввода индивидуального жилья в эксплуатацию должен превысить 40 миллионов квадратных метров.