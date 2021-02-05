Суд взыскал с «Норникеля» 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ

Норильско-таймырская энергетическая компания (дочерняя компания «Норникеля») должна выплатить 146 миллиардов рублей в качестве возмещения вреда окружающей среде после разлива топлива в Норильске в мае 2020 года. Такое решение принял суд.

«Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 миллиардов рублей, в том числе в доход государства - 145,492 миллиардов рублей. Удовлетворению исковых требований в оставшейся части отказать», - огласила решение судья.

В мае 2020 года на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка из резервуара. В реки Далдыкан и Амбарная попала 21 тысяча тонн дизельного топлива. Содержание вредных веществ в воде превысило норму в десятки тысяч раз. По факту нарушения были возбуждены три уголовных дела. Причиной аварии назвали нарушения при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.