Риелторы дали прогнозы по подорожанию аренды жилья в Москве

Отмена ограничений, вызванных коронавирусом, может привести к росту арендных ставок в Москве. Об этом независимый риелтор Иван Солдатенков заявил в комментарии «Звезде». При этом, по мнению эксперта по недвижимости, пока нет оснований к значительному подорожанию.

Прежде всего, как отметил Солдатенков, рынок арендного жилья в Москве перенасыщен предложениями, тогда как спроса стало существенно меньше.

«Средняя экспозиция однокомнатной квартиры - до месяца. Раньше это сдавалось в течение недели максимум. То есть сейчас самого арендатора стало меньше на рынке в целом, поэтому я думаю, что к поднятию цен никаких оснований», - пояснил эксперт.

Риелтор добавил, что за последний год цены на аренду жилья в Москве снизились до 30%, из-за пандемии люди разъехались, у многих упал достаток, и перспектив того, что рынок, который очень ужался, восстановится, нет. По мнению Солдатенкова, удорожание в 10% существенно не скажется на ситуации в целом.

«Сейчас те квартиры, которые раньше сдавались за 36 тысяч, 38 тысяч, сейчас их с трудом дают за 26, 28 тысяч. Это колоссальное падение, будет 28 600, разве это многие изменит», - задался вопросом эксперт.

При этом риелтор допустил оптимистический сценарий развития рынка при открытии всех границ. В этом случае арендаторов станет больше, конкуренция за хорошие объекты возрастет, и цены на аренду жилья будут расти. Однако, как подчеркнул Солдатенков, резкого изменения в ситуации ждать не стоит, потому что, люди, которые уехали год назад, приспособились к сложившимся условиям, научились зарабатывать деньги с учетом сегодняшних реалий и будут с осторожностью возвращаться обратно в Москву.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Витальевич Полторак также указал на изначальное падение цен на аренду жилья в Москве из-за вызванных карантином ограничений. По словам эксперта, речь идет о снижении арендных ставок на 10%. При этом из-за уменьшения спроса арендодатели стали более лояльны к потенциальным арендаторам, пояснил Полторак. Он добавил, что пока нет предпосылок для роста ставок аренды, но все изменится в случае возвращения трудовой миграции в столицу.

«Все регулируется спросом, есть спрос внутренний, московский и прилегающих регионов, а есть спрос трудовой миграции, этот спрос сейчас в значительной степени ушел, вот и влияние на рынок. Вернется трудовая миграция, соответственно увеличится спрос», - заявил Полторак.

И лишь в этом случае в течение трех месяцев стоит ожидать роста цен на аренду жилья ставок на 10-12 процентов, спрогнозировал эксперт по недвижимости.